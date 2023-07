Anas, via libera al progetto per ridurre le curve sull'Aurelia tra San Benedetto e Riccò

Via libera al progetto di Anas per ridurre le curve sul tratto dell’Aurelia tra san Benedetto e Riccò del Golfo, in prossimità della frazione di Debbio. L’intervento ha come obiettivo la realizzazione di una nuova bretella rettilinea, con una curvatura più morbida alle due estremità, in modo da rendere più agevole e sicuro il transito dei mezzi migliorando la visibilità del tratto. L’investimento previsto per la realizzazione del progetto è di circa 2 milioni e 139mila euro; l’avvio dei cantieri è fissato per il 2024. Anas, l’ente competente per l’intervento, ha presentato varie proposte per migliorare la visibilità in questo tratto di Aurelia. Dopo un’approfondita analisi dello stato dei luoghi e delle caratteristiche della strada, in accordo con gli enti locali si è scelto di realizzare un incrocio a raso, con un sottopasso per permettere l’accesso ad una delle abitazioni private vicine alla strada. L’incrocio è pensato con un allargamento a tre corsie.