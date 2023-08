Amleto take away oggi al Diocesano

‘Amleto take away’ è uno spettacolo di teatro contemporaneo, che racconta il senso di inadeguatezza degli esseri umani in relazione con i propri simili e con la realtà che li circonda e li spaventa. Andrà in scena stasera, alle 21.30, nel chiostro del Museo diocesano di Brugnato per il festival Nuove Terre. Il senso di disagio di un uomo di mezza età, che vive oggi schiacciato tra gli under 35 e gli over 63, tra lo studio che non serve e il lavoro che non c’è, tra avanguardie incomprensibili e tradizioni insopportabili. È un affresco tragicomico del contemporaneo, che racconta di una società dove spesso la leggerezza viene confusa con la superficialità e dove l’apparenza è diventata la vera essenza del nostro vivere. Il protagonista di ‘Amleto take away’, di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, procede alla rovescia: è un Amleto che preferisce fallire piuttosto che rinunciare, che non si fa molte domande e decide di tuffarsi, di pancia, nelle cose.