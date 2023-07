Si chiude stasera la 14ª edizione della rassegna letteraria "I grandi temi" organizzata alla villa romana dela frazione amegliese di Bocca di Magra dall’avvocato Annamaria Bernardini de Pace. L’ospite del ciclo di incontri caratterizzato dal titolo "Storie, storiacce e storielle" è la giornalista Silvana Giacobini che presenta il suo libro "Segni dell’acqua". Sul palco insieme all’ospite ci saranno anche Annamaria Bernardini de Pace e Raffaello Tonon per conoscere qualcosa di più del personaggio. L’incontro è in programa alle 21 con ingresso libero. Una rassegna di grande uccesso che l’altra sera ha avuto come ospite a sorpresa anche Ornella Vanoni.