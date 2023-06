Ambulatorio terapia anticoagulante chiuso per mancanza di personale

La Spezia, 1 giugno 2023 – “Dall’oggi al domani il servizio che si occupa di monitorare la terapia anticoagulante nei pazienti è stato sospeso scaricando l’ennesimo barile sulle spalle dei medici di famiglia". La protesta arriva da alcuni cittadini - pazienti che a quel servizio si sono sempre affidati nel tempo per verificare se la dose di anticoagulante assunto è giusta o meno. "Ebbene questa chiusura è passata nel solito silenzio assordante e nella rassegnazione – scrive A. B. –. Il punto è che questo ennesimo servizio, che ci viene strappato con la stessa naturalezza con la quale si cancella uno spettacolo (non dico una partita perché il popolo insorgerebbe) andrà a colpire nella nostra provincia centinaia di persone tra le quali la maggior parte sono anziani spesso in difficoltà. Le ragioni come al solito immagino siano meramente e tristemente economiche e non ho le competenze e le conoscenze per giudicare questa scelta. Ma c’è da chiedersi cosa siamo diventati..."

Insomma la preoccupazione di non poter tornare a usufruire di un servizio, che ha sempre funzionato a dovere e sul quale medici di famiglia e malati hanno sempre potuto contare, non manca e nella nota arrivata in redazione viene espresso tutto il disagio per un nuovo servizio ambulatoriale importante che viene meno. Così da una parte ci sono i pazienti che vivono la sospensione come l’anticamera di una chiusura definitiva, dall’altra c’è l’Asl che parla di una chiusura temporanea per mancanza di personale.

“L’ambulatorio della terapia anticoagulante orale (Tao) – scrive infatti la direzione generale di Asl 5 interpellata per chiedere chiarimenti sulla questione – è dedicato a pazienti che per diverse patologie hanno bisogno di effettuare prelievi e visite mediche di controllo per monitorare la congruità della terapia medica, attività che spesso viene gestita direttamente dai medici di famiglia. La chiusura temporanea della prenotabilità di queste prestazioni, non dell’ambulatorio, è finalizzata al recupero di risorse mediche da convogliare alla struttura di Medicina 1 a cui l’ambulatorio afferisce, per garantire la continuità assistenziale ai pazienti degenti che va assicurata prioritariamente. Le agende di prenotazione delle visite dal primo giugno sono sospese e i pazienti già inseriti nelle agende saranno contattati per anticiparle". Resta da augurarsi che Asl 5 trovi al più presto il personale per ripristinare l’ambulatorio Tao.