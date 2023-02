L’Amas, Associazione malattia di Alzheimer spezzina, propone un incontro per riflettere sulla memoria: la memoria personale, quella che si possiede, si può perdere e si può ritrovare, in una sorta di nuovo inizio di cui tutti possiamo essere partecipi. Se ne discuterà domani alle 17.30, al Camec. L’ incontro vedrà la partecipazione di Donatella Puliga, classicista e docente universitaria, cresciuta a Spezia e di Stefano Serenthà, medico geriatria e formatore, fondatore del progetto ‘Exameron’ e autore del libro ‘Ricominciare con l’Alzheimer si può’, un percorso per la cura della persona con demenza attraverso i ‘Sei giorni della Creazione’. Evento gratuito, realizzato con il sostegno dell’associazione Vivere Insieme e patrocinato dal Comune di Spezia.