Alunni e tutor in ’redazione’

La classe del Cpia La Spezia, sede di Sarzana, è composta da studenti provenienti da tre tipologie di percorso: primo periodo (ex-licenza media); secondo periodo (biennio generalista) in vista del triennio delle scuole superiori; classe multilivello di Italiano L2, per migliorare la conoscenza della lingua italiana. Eccoli: Alina F., Amada C., Aurora R., Luca B., Sabrina B., Claude T., Musa Achema S., Igli X., Fatima K., Zaineb O., Fama G., Salif D., Libei Z., Davide L., Khadija C., Oxana C., Lesia M., Olha D., Olha L., Omar Gul K., Nataliia S., Luigi R., Yusupha Th., Buba B., Klementina B., Ouissal A., Shyamu C., Ebere D. I., Sunday N., Tokula, Md Ferdous, Nadeem A., Irfan, Faysal A., Augusto A., coordinati dai docenti Letizia Pappalardo, Pierluigi Iviscori, Daniela Garau e Giulia Festa. Il Dirigente scolastico è il prof. Andrea Minghi.