Altri migranti in rotta per Spezia In 49 in salvo con la Geo Barents

Il porto della Spezia sarà nuovamente meta - a grande distanza, per la quarta volta dall’inizio dell’anno - dello sbarco di migranti recuperati nel Canale di Sicilia dalla nave Geo Barents nell’ambito dei pattugliamenti umanitari della Ong di Medici Senza Frontiere. Accadrà nella mattinata di venerdì prossimo, per 49 persone salvate dalle insidie del mare durante la navigazione "di una pericolosa imbarcazione di ferro" - è scritto nelle agenzie - nelle acque maltesi. Da essa, l’altra notte, era partito l’Sos con l’indicazione choc: "Tre persone sono finite in mare". Dopo tre ore e mezzo di intense ricerche, due persone su tre sono state trovate; l’altra è stata inghiottita dal mare. "I 49 sopravvissuti attualmente a bordo della Geo Barents sono in stato di shock e in pessime condizioni, dopo aver vissuto situazioni terribili ed essere rimasti bloccati in mare per sei giorni, dopo la partenza da Sfax in Tunisia" riferiscono fonti dell’organizzazione umanitaria. A concorrere nelle operazionidi ricerca e salvataggio, il supporto aereo dell’Ong tedesca Sea Watch. In fase di allestimento il dispositivo di accoglienza alla Spezia. L’obiettivo primario sarebbe quello di un invio veloce dei migranti - senza sosta prolungata - alle destinazioni finali che dovranno essere stabilite dal Ministero dell’Interno. Fino a ieri da Roma non erano ancora giunte indicazioni precise, mentre è un dato di fatto che i centri di accoglienza liguri sono saturi. "Le persone - sostiene Msf - continueranno a fuggire da conflitti, povertà e torture nei loro paesi d’origine e in quelli di transito e l’unico modo per fermare questa tragedia è creare vie legali e sicure verso l’Europa".

Corrado Ricci