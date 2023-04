Altre quattro automediche per la Pubblica di Lerici "Un vero salto di qualità"

Quattro nuove ambulanze in campo. Un evento storico che aumenta le potenzialità nei soccorsi della Pubblica assistenza di Lerici, consentendo all’associazione ultracentenaria rosso bianca presieduta da Rudy Basadonne di spiccare un notevole salto di qualità nel servizio a favore del soccorso alla popolazione. Il tutto grazie alle donazioni dei sostenitori dell’associazione, che invita tutti i lericini alla cerimonia di inaugurazione delle ambulanze donate domenica prossima alla Rotonda Vassallo a Lerici.

"Si tratta di quattro nuove automediche, di diversi modelli e caratteristiche – spiega Basadonne – che andranno a rinnovare quasi completamente il parco automezzi con queste finalità dell’associazione. L’inaugurazione di un nuovo mezzo è sempre una gradita occasione per l’Associazione, perché dimostra la vicinanza dei benefattori. In questo caso, però, l’occasione assume una rilevanza che può definirsi storica, perché l’arrivo in contemporanea di ben 4 nuovi mezzi è un evento unico. Ancora più straordinario se si pensa che, in parallelo, anche il parco ambulanze è in corso di rinnovo in questo periodo e presto, quindi, si vedranno altre inaugurazioni anche per quei veicoli nei prossimi mesi". Le 4 nuove automediche inaugurate saranno 2 Dacia Sandero, 1 Dacia Duster e 1 Fiat Panda, tutti mezzi flessibili e versatili che potranno essere utilizzati in numerose e diverse attività dell’Associazione, dai servizi sociali e di assistenza alla popolazione, al trasporto di emoderivati, al supporto alle attività di emergenza e protezione civile. "L’inaugurazione – conclude il presidente –: sarà quindi un momento di festa e ringraziamento, ma anche un’occasione per il pubblico di conoscere le attività e le persone dell’associazione e sottolineare l’importanza del contributo che i cittadini possono dare per mantenerla in vita. Contributo sempre necessario e sempre richiesto, sia in termini di nuovi volontari, che sono la linfa vitale dell’associazione, sia di iscrizioni di nuovi soci, che con una minima quota di soli pochi euro all’anno aiutano più di quanto si possa immaginare".

Euro Sassarini