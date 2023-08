Altramarea 2023", Reading e Musica a Tellaro"

L’associazione culturale Arthena, per ‘Altramarea 2023’ propone stasera alle 21, in piazzetta dell’Oratorio ‘n Selaa a Tellaro, un reading di Isabella Tedesco Vergano, Luciano Mezzetta, Antonella Doria, Maurizio Romano, Francesco Macciò, Michele De Luca, Marco Ercolani, Lucetta Frisa, Simona Giorgi, Giancarlo Micheli e Stefano Avallone, le musiche di Francesco Macciò e della soprano Sofia Diletta Macciò. Nel borgo l’esposizione di Patrizio Del Santo, ‘Colori di mare’. In caso di pioggia l’evento per la lunga notte della poesia italiana contemporanea, si svolgerà nell’oratorio tellarese. L’entrata è libera.