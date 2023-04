Altolà agli abbandoni Risorse per contrastarli

Un’altra sfida, connessa al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata colta sul fronte delle scuole spezzine, quelle chiamate alla progettualità finalizzata alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica.

In questo caso la posta in gioco complessiva ammonta a un milione e 574 mila euro. "Le azioni - viene puntualizzato dagli ufficio del Provveditorato - consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento degli studenti, orientamento per le famiglie, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti a rischio di abbandono".

Nella nostra provincia sono nove le Istituzioni scolastiche risultate assegnatarie di fondi: gli istituti comprensivo Isa 18 Arcola e Ameglia (83.052 euro) e Isa 22, che abbraccia la Val di Vara (77.893 euro). Ci sono poi sette istituti di istruzione secondaria di secondo grado: si tratta dell’alberghiero Casini (240.758 euro), dei professionali EinaudiChiodo (239.249), del tecnico CapelliniSauro (228.309 euro), dell’istituto commerciale e tecnologico FossatiDa Passano (182.252 euro e dei licei Cardarelli (178.755 euro), Mazzini (159.11799), Parentucelli-Arzelà: (184.408 euro).

Soddisfazione intanto dal dirigente scolastico provinciale Roberto Peccenini per il primo giro di boa della progettualità sulla via degli affinamenti.

"Devo congratularmi con tutte le scuole della provincia, con i dirigenti scolastici, i loro collaboratori e lo staff Pnrr dell’ufficio scolastico regionale perché finora sono riusciti a rispettare tutte le scadenze previste dal Piano presentando progetti davvero innovativi. Certo, il più è ancora da fare ma, come si dice, il buon giorno si vede dal mattino".

Intanto un altro bel giro di boa attende le scuole spezzine: la Giornata del mare, in programma il 14 aprile. Obiettivo: sviluppare tra i giovani la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore storico, scientifico, ricreativo ed economico. Qui la prova è quella del gioco di squadra: con la Guardia Costiera e le sezioni della Lega Navale della Spezia e Lerici - nella cabina di regia organizzativa - e di varie enti e associazioni vocate al mare per la realizzazione di laboratori e incontri didattici.