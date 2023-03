Alpini verso nuove sfide Fra tradizione e futuro "Da sempre al fianco di chi ha bisogno"

di Franco Antola E’ un esercito dai capelli bianchi, ma l’entusiasmo è quello di una squadra che, saldamente ancorata ai valori delle tradizioni e dello spirito di corpo, è pronta a nuove sfide sul fronte del volontariato e del supporto alle istituzioni. Soprattutto in quelle campagne – come il servizio di protezione civile o le iniziative per la tutela della salute – che richiedono competenza e dedizione. Per le penne nere nuova linfa è arrivata, ora, dalla disponibilità di una sede più ampia e funzionale che venerdì 17 marzo, anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia, sarà inaugurata con una cerimonia solenne alla presenza delle istituzioni cittadine e la benedizione del vescovo Ernesto Luigi Palletti. Ecco perché l’Ana spezzina, l’Associazione nazionale alpini, guarda ora con rinnovato impegno al proprio ruolo nel tessuto della società civile. La nuova sede è quella che l’amministrazione comunale ha destinato alle associazioni combattentistiche e d’Arma, nei locali della ex biblioteca Beghi, nell’omonima via, a due passi al centro. Una struttura che Ana condividerà, nei vastissimi spazi comuni, con l’Istituto del Nastro Azzurro, Aeronautica, Carabinieri, Bersaglieri e Paracadutisti, oltre che con il Cai. Un’occasione importante per le penne nere, come sottolinea il presidente dell’Ana spezzina Alfredo Ponticelli, che metterà...