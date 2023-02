"Almeno 10mila euro a famiglia Bagno di sangue in periodo di crisi"

"Mettere a norma tutti gli edifici spezzini in soli sette anni è impossibile". Francesco Nobile, presidente di Gesticond, è molto perentorio nel giudizio sulla nuova direttiva europea riguardante l’efficientamento energetico degli immobili. Fa questa affermazione avendo a disposizione un punto di osservazione privilegiato, quello degli amministratori di condominio. Una figura che gioco forza si sta sempre più evolvendo verso un professionista altamente preparato, con una visione imprenditoriale e dotato di capacità manageriali. Tutte qualità che risultano utilissime per orientarsi nella selva di cavilli e normative che si sta creando attorno al rinnovamento delle abitazioni, elemento ritenuto centrale dall’Europa per traguardare una vera transizione ecologica. "Noi abbiamo esattamente il termometro della situazione, le tante assemblee di condominio che stiamo gestendo in queste settimane – spiega Nobile – ci forniscono precise indicazioni". L’esigenza di rendere più performanti dal punto di vista energetico le abitazioni è percepita come reale, anche perché sarebbe garanzia di minori costi in bolletta. Di questi tempi, certamente un aspetto non trascurabile. Ciò che preoccupa, e non poco, sono però le spese da sostenere per effettuare gli adeguamenti.

"Si stima un esborso medio di circa diecimila euro per appartamento. In un momento complicatissimo, segnato dall’inflazione e dal caroprezzi, prevedere un bagno di sangue non è certo azzardato". Come a dire che l’opportunità sarebbe senz’altro ghiotta ma ha bisogno delle adeguate coperture finanziarie. Agevolazioni che andranno predisposte con maggiore attenzione rispetto a quanto accaduto con il superbonus.

"Il 110% è stata per certi versi un’esperienza tragica. Il cambio in corsa delle regole del gioco ha cagionato danni ingenti per tante aziende e molti professionisti. Si deve pensare a qualche cosa di radicalmente diverso". Un sistema di bonus, sia il 110% sia il 90%, che si è paralizzato di fronte allo stallo delle banche nel concedere la cessione dei crediti per privati e imprese. Con conseguenze facilmente immaginabili per chi aveva puntato proprio sul sistema dei bonus, esponendosi così economicamente in maniera molto importante. "Queste difficoltà non sono certamente confortanti – conclude Nobile – all’indomani della prima approvazione della nuova direttiva europea sulle case green. Mi auguro che ci sia spazio di manovra e che siano rispettate le prerogative di ciascun paese".

Vimal Carlo Gabbiani