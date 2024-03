Allo SmooD tributo ai Led Zeppelin

Una band che tributa la quinta essenza dell’hard rock britannico allo SmooD - Sign Music Desk di Ceparana, stasera. Sul palco salgono infatti i Blow my Zeppelin, la longeva tribute band dei Led Zeppelin, con al timone il frontman Cosimo Crott che, accompagnato alla batteria da Emanuele Meconi, al basso da Simone Ricci ed alla chitarra da Andrea Samoni, ripercorrerà in lungo ed in largo le fasi salienti della storia di quella definita più volte, come la rock band più grande del mondo. I Led Zeppelin celebrati con passione, amore, sangue e ormoni. In scaletta i grandi classici come Stairway To Heaven, Dazed And Confused, Rock And Roll. Ci si attende quindi una grande energia per rivivere le emozioni ricevute dalla premiata ditta Plant& Page. Il concerto inizia alle 22, dalle 20.30 la cena. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 328 7671213.