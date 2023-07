Allo scoperta dell’oasi marina

L’Associazione Posidonia, ha organizzato oggi - con inizio alle 21, ai giardini delle Grazie - una serata dedicata ai tesori dell’Area di Tutela Marina del Parco di Porto Venere. Guidati dalla biologa Chiara Lombardi, ricercatrice del Centro Enea di Santa Teresa – intervistata da Fabio Giacomazzi – i partecipanti esploranno la ricchezza dell’oasi. Ma si parlerà anche dei rischi che i fondali corrono per attività antropiche quali pesca, passaggio e ormeggio di natanti, oltre a cause legate all’emergenza climatica (con la temperatura monstre che ha mietuto vittime anche in mare: le orate dell’itticoltura).