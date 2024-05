All’etnografico il concerto di chitarra classica di Samuele Fontana

In occasione del 18 maggio, la Giornata Internazionale dei Musei, istituita dall’Icom (International council of museums) nel 1977, l’amministrazione comunale organizza nei musei civici della Spezia un programma di eventi che si snoderà oggi e domani. Il tema scelto per questa edizione è ‘Musei per l’educazione e la ricerca’, con cui si intende sottolineare il ruolo centrale delle istituzioni culturali nel fornire un’esperienza educativa olistica dove storia, arte, scienza e ricerca incontrano la sostenibilità, l’inclusività e il divertimento. In generale, l’obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei è avere consapevolezza del fatto che, i musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli. Si inizia alle 11 di oggi al Museo Lia di via Prione 234 con ‘Myths and Allegories of Spring’, visita guidata in inglese a cura della storica dell’arte Tara Keny, gratuita, comprensiva nel costo del biglietto di ingresso del Museo. Ulteriori informazioni al numero di telefono 0187 727220 o inviando una mail a [email protected] Domani, invece, alle 17, al Museo civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’ di via Prione 156, è previsto il concerto – in collaborazione con Società dei Concerti della Spezia – del vincitore del Primo premio al Concorso di chitarra classica ‘Milano City’ Samuele Fontana, attualmente endorser per i marchi ‘Salvador Cortez’ e ‘La Bella Strings’, oltre che docente di chitarra alla Fondazione Appiani di Monza. Nel programma di Fontana – ammesso al Conservatorio Puccini di Gallarate a 11 anni, dopo aver iniziato a comporre i primi brani l’anno precedente – musiche di Scarlatti, Paganini, Nava, Coste, Mangoré, Castelnuovo-Tedesco e Rodrigo, per immergersi nelle melodie armoniose della chitarra classica. Per avere informazioni contattare lo 0187 727781 oppure l’email [email protected].

m. magi