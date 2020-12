La Spezia, 5 dicembre 2020 - Sono riprese le precipitazioni in Liguria e sono attese per le prossime ore piogge diffuse, temporali in particolare sul Levante e nevicate che interesseranno le zone interne del centro regione, compresi i tratti autostradali. A causa di questi fenomi Arpal ha emesso una allerta arancione per neve fino alla mezzanotte di oggi e, a seguire gialla fino alle 4 di domenica nelle zone interne delle province di Genova e Savona dove la neve cadrà già ai 300 metri di quota.

Le nevicate andranno a insistere sulle zone già interessate dai fenomeni di ieri (con relativi tratti autostradali) e saranno possibili locali fenomeni di gelicidio.

Allerta gialla per pioggia in tutta l'area del Levante ligure, in particolare nella provincia della Spezia fino alle 4 di domani. I venti rinforzeranno con raffiche fino a 90 km orari. Sono attese mareggiate.