La Spezia, 26 novembre 2019 - Dopo la lunga fase di pesante maltempo che ha interessato la Liguria fino alle prime ore di lunedì, questo mercoledì 27 novembre la pioggia tornerà a bagnare la regione. Si tratterà di un passaggio instabile piuttosto veloce ma, visto il livello di saturazione quasi completo del terreno, da tenere sotto osservazione.

Arpal ha, dunque, emanato l’allerta gialla per il Ponente e arancione per il resto della regione, compresa la Spezia e provincia, per piogge diffuse e temporali: allerta gialla su tutte le zone dalle 3 alle 8, poi arancione fino alle 18 per lo Spezzino.

Ci sarà anche forte vento.