Allerta arancio anche oggi. Nuove chiusure

Un’altra giornata di allerta meteo. È quanto attende il territorio spezzino, dove da ieri sera alle 22 è scattata nuovamente l’allerta arancione, che durerà fino alle 15 di oggi. Oltre ai temporali, sono attesi venti meridionali di burrasca forte con raffiche fino a 80-90 chilometri orari sulla costa e 120-140 sui rilievi. Come ieri, anche oggi le scuole di ogni ordine e grado del capoluogo resteranno chiuse, così come gli istituti superiori; analoga decisione è stata presa dai sindaci del resto della provincia. La giornata di ieri è trascorsa senza particolari criticità, nonostante le copiose perturbazioni, soprattutto nella notte. Secondo i dati del centro meteo Arpal, si sono registrate cumulate orarie massime di 34,6 millimetri a Castelnuovo Magra e 12,6 millimetri in 15 minuti a Chiavari.