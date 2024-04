Alle Grazie ecco i tesori degli abissi. Tra archeologia, relitti e biologia

Una mostra, una visita guidata alla Villa romana del Varignano vecchio, la presentazione di un libro di Guido Gay e i laboratori didattici per le scuole. Le Grazie, in occasione della ‘Giornata del Mare’, diventa oggi e domani teatro di iniziative a tema. Il programma è stato messo a punto dall’associazione La Nave di Carta insieme al Cantiere della Memoria, il Centro Nautico e sommozzatori della polizia, con la collaborazione della pro loco e il patrocinio del Comune di Porto Venere. Inaugura dunque oggi, alle 17, la mostra, ‘I Tesori degli abissi’ al Cantiere della Memoria, pronto ad ospitare le immagini delle esplorazioni subacquee effettuate da Guido Gay alla scoperta di relitti e tesori archeologici del Mar Ligure e del Mar Tirreno. Poi, alle 18 è prevista la visita guidata alla Villa Romana, mentre alle 21, nell’ex convento degli Olivetani, si tiene la presentazione del libro ‘Gli abissi raccontano’ sulle esplorazioni e ritrovamenti effettuati dal ricercatore Guido Gay con il catamarano Daedalus e i mini sommergibili filoguidati da lui inventati e costruiti. L’immersione virtuale tra anfore, relitti e vita pulsante del mare, sarà curata dalla biologa marina Giada Franci; partecipa la direttrice della Villa romana Marcella Mancusi, che racconterà il valore dei siti archeologici sottomarini e terrestri del territorio. Tutte le iniziative sono gratuite, ad ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Domani, invece, per la ‘Giornata del Mare’ dalle 9, sulla spiaggetta delle Grazie e in pineta, le attività dedicate alle scuole elementari e medie del Comune di Porto Venere. L’archeologa Antonia Sciancalepore guiderà gli alunni nel laboratorio pratico di archeologia marina: come si catalogano i reperti, come si disegnano, come si ricompongono. I sommozzatori del Cnes, invece, allestiranno una postazione per le dimostrazioni di immersione che i ragazzi potranno seguire sugli schermi. Infine, Ornello Ferraresi costruirà una sezione di nave romana oneraria per raccontare le tecniche di carico, mentre la goletta Oloferne sarà ormeggiata al pontile.

m. magi