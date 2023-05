Allarme lupi a Framura Sbranate capre e pecore "La gente si autodifenda"

Gli attacchi si susseguono da mesi, e i blitz avvenuti negli ultimi giorni hanno causato altre tre vittime: una pecora e due capre. Un allarme rimasto inascoltato, quello che risuona ormai da settimane a Framura a causa della presenza dei lupi. Ogni notte si spingono sempre più vicino al centro abitato, insidiando i piccoli allevamenti del borgo rivierasco. Nel marzo scorso, a farne le spese furono quattro capre, sbranate "senza ombra di dubbio da canidi e con altissima probabilità da lupi, essendone stata rilevata la loro presenza in loco dalla Polizia regionale" come recitava l’ordinanza comunale che disponeva l’interramento delle carcasse.

Una formula ripetuta pari pari anche negli ultimi due dispositivi con cui il sindaco Andrea Da Passano, tra il 4 e il 6 maggio scorsi, ha ordinato lo smaltimento di ciò che restava degli animali da allevamento aggrediti dai lupi in due distinti blitz. Una situazione delicata, che ha spinto lo stesso primo cittadino rivierasco a pronunciare parole forti e provocatorie. "Spero che la gente si autodifenda in tutti i modi possibili, con metodi leciti e meno leciti, visto che le istituzioni non fanno nulla" afferma il primo cittadino, oramai esasperato. "La gente ha paura, anche io sono preoccupato e impotente di fronte a questa situazione – ribadisce Andrea Da Passano – . Si tratta con certezza di lupi, lo hanno certificato anche i veterinari. Portano ormai attacchi quotidiani, e si avvicinano sempre più al borgo. Gli ultimi blitz sono avvenuti in due allevamenti situati vicino al campo sportivo. Ormai sono dentro al paese, un po’ come cinghiali, caprioli, capre selvatiche". Da Passano sottolinea come la situazione che si è venuta a creare sia in parte colpa "dell’abbandono dei terreni", ma allo stesso tempo individua nella "cattiva gestione faunistica" una delle cause principali.

Un tema che lo stesso primo cittadino di Framura aveva rimarcato anche lo scorso marzo, interpellato sempre dalla Nazione a seguito del blitz dei lupi ai danni di un allevamento del paese (dove furono uccise quattro capre; ndr) sottolineando come quanto accaduto fosse la conseguenza del "fallimento della gestione della caccia". Il sindaco nell’occasione aveva chiesto che le istituzioni provassero a ragionare a una soluzione, ma evidentemente l’appello e rimasto inascoltato, scatenando la rabbia e lo scoramento dello stesso primo cittadino, tanto da spingerlo a pronunciare parole dure e provocatorie.

Matteo Marcello