Allarme cinghiali, le catture raddoppiate rispetto al 2022

Nel 2022 al Comune di Genova sono arrivate 1632 segnalazioni per avvistamenti di cinghiali in area urbana, nei primi 5 mesi del 2023 sono state circa 600. "Si tratta di numeri in linea rispetto all’anno scorso, che non parlano di aumento esponenziale come forse la percezione suggerirebbe" dice l’assessore alla Sicurezza e polizia locale del Comune di Genova Sergio Gambino rispondendo a tre interrogazioni a risposta rapida dei consiglieri Nicholas Gandolfo, Lista Toti, Donatella Alfonso (Pd) e Enrico Veroli (Vince Genova) che hanno ricordato i numerosi episodi di aggressioni a persone e incidenti stradali legati alla presenza di ungulati. "E’ cambiato l’atteggiamento nella gestione, le guardie regionali sono passate dalle 103 catture del 2022 alle 102 catture nei soli primi 5 mesi di quest’anno". Tuttavia, la criticità continua a essere forte. "I nostri sforzi non sono ancora sufficienti se pensiamo che per ogni cattura o abbattimento c’è probabilmente una mamma cinghiale che mette al mondo sei o sette cuccioli"