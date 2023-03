Allarme accorpamenti "Chirurgia toracica resti al Sant’Andrea"

Ennesimo allarme per la Asl5: nel mirino, questa volta, c’è il rischio accorpamento della struttura dipartimentale di chirurgia toracica e tiroide con la chirurgia toracica del San Martino di Genova. A lanciarlo, il consigliere regionale pentastellato Paolo Ugolini, secondo cui il nuovo piano sociosanitario della Regione Liguria punterebbe a realizzare l’operazione. È stato nel corso dell’interrogazione discussa in aula ieri che Ugolini ha denunciato l’ipotesi, sottolineando l’importanza di mantenere una struttura di questo tipo nel Levante ligure "capace di rispondere anche alle emergenze: trasportare un paziente traumatico ad alta complessità verso Genova presuppone poi che i famigliari siano costretti a viaggi continui e onerosi per assistere il paziente ricoverato al San Martino".

A buttare acqua sul fuoco, l’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola. "Il piano di organizzazione aziendale – ha dichiarato – prevede il mantenimento delle funzioni della chirurgia toracica dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia attraverso il modello Ircss diffuso e la programmazione regionale ha richiesto formalmente che, presso il presidio, venga mantenuta la funzione ‘Lung-Unit’. Non si ipotizzano quindi interventi organizzativi finalizzati a un accorpamento strutturale dell’attività di chirurgia toracica, bensì un incremento di relazioni e sinergie strutturali con l’hub regionale, nelle misure di rientro di quanto previsto per la Regione Liguria in merito al dimensionamento delle strutture relative alla chirurgia toracica", precisando che sarà mantenuta la collaborazione con il San Martino per i casi più complessi e che "tale ipotesi regionale potrà essere portata avanti con l’avvallo del ministero della Salute". "Bene, ma ci aspettiamo che la Regione si adoperi in tutte le sedi per mantenere la struttura spezzina pienamente operante" ha ribattuto Ugolini, ribadendo la necessità di soddisfare i bisogni di assistenza dei pazienti residenti" in "un territorio nel quale gli interventi specialistici hanno un peso importante: nel 2022, ad esempio, la struttura dipartimentale di chirurgia toracica e tiroide di Asl5 ha dimesso 179 pazienti, tra cui 54 persone operate per tiroidectomie, 95 per interventi sul torace e oltre 35 per traumi maggiori".