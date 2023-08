All’Arci di Querciola In scena “Sotto sale“

Una poesia che sa di iodio e grandi passioni quella che sta per sbarcare a Castelnuovo Magra, dove è in programma il prossimo appuntamento organizzato dalla Newcastle Book Company, in calendario giovedì 24 agosto alle 19 nel circolo Arci di Querciola. Protagonista dell’evento, moderato dallo storico dell’arte Davide Pugnana, la poetessa spezzina Simona Albano, che presenterà la silloge Sotto Sale (Tempra Edizioni), opera realizzata a quattro mani con l’artista Loredana Salzano. Canto dopo canto, le pagine del libro conducono chi legge in un vortice di mare, storie e passioni ancestrali: un viaggio fra i sensi in cui le liriche della Albano si mescolano con i vulcani e gli animali marini dipinti dalla Salzano, fino a creare un unicum al femminile. Ad introdurre l’opera, la prefazione del narratore e saggista Roberto Caracci. L’autrice, già parte della squadra della fanzine d’arte Otium, è anche autrice di videopoesie ed è in prima linea con le sue opere nella battaglia contro la violenza sulle donne.

C.T.