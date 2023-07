All’Amfiteatrof Ecco i Birkin Tree

Il palco di piazza del popolo accoglie stasera, alle 21.30, per il Levanto Music Festival Amfiteatrof, un concerto travolgente, come travolgente sa essere la musica dei Birkin Tree (ai loro primi quaranta anni) arricchita dal violino e la danza dell’irlandese Becky ni Eallaithe. Un bel viaggio da Levanto al Nord Europa. I Birkin Tree hanno tenuto più di milleottocento concerti in Italia e in Europa e sono l’unica formazione italiana a esibirsi regolarmente in Irlanda.

Domani alle 21.30 la rassegna Amfiteatroff propone all’auditorium Ospitalia del mare “La lunga notte di Penelope”. Monologo di Molly Bloom dall’Ulysses di James Joyce messo in scena con la regia di Fausto Cosentino, con Sarah Pesca nel ruolo di Molly e Carola Puppo al violoncello con la suite per violoncello di Benjamin Britten, in un dialogo a due voci, umana e strumentale. Alle 21.30 in piazzetta Rosa dei venti concerto del gruppo “Napulitan Song”.