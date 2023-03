Alla Spezia va in scena il Convegno nazionale di polizia locale

Polizia locale

La Spezia, 28 marzo 2023 – Anche quest'anno La Spezia ospita uno degli eventi di maggior rilievo per i corpi ed i servizi di polizia locale italiani che, per l’occasione, giungeranno in città da tutto il territorio nazionale.

Domani, mercoledì 29 marzo, infatti prenderà il via il 'Convegno Nazionale di polizia locale', giunto alla sua 26esima edizione. All’evento, che si svolgerà nei locali del Terminal Crociere di largo Fiorillo, sono state invitate a partecipare le maggiori autorità che, in apertura dei lavori, porteranno il loro saluto ai partecipanti.

“Siamo orgogliosi di ospitare alla Spezia le polizie locali di tutta Italia per il 26° convegno nazionale di categoria – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . La polizia locale è il primo vero raccordo fra l’ente locale e la cittadinanza, pertanto è necessaria una sua importante valorizzazione in termini professionali ed anche un suo riconoscimento sociale per offrire un servizio pubblico all’avanguardia”.

L’evento si inserisce all’interno della serie di convegni dedicati alla polizia locale organizzati dal Gruppo Maggioli, a corollario dell’evento nazionale annuale ‘Le Giornate di polizia locale e sicurezza urbana’ che si rivolge alle amministrazioni locali ed alle forze di polizia, con l’obiettivo di creare un’occasione di crescita professionale su tematiche di interesse formativo e di confronto su territori diversi per tutti gli operatori della sicurezza.

La manifestazione, patrocinata dal Comune della Spezia e da Asaps – Associazione sostenitori amici polizia Stradale, prevede una due giorni di approfondimento, aggiornamento professionale e confronto su molti dei temi che riguardano le poliedriche competenze della polizia locale, sia essa operante nelle città Metropolitane che nei Comuni di medie e piccole dimensioni.

Esperti e qualificati relatori affronteranno le novità normative di maggiore attualità. Nella prima giornata (29 marzo) terranno banco le diverse procedure operative di polizia giudiziaria alla luce della recente 'Riforma Cartabia', così come verrà approfondito il dibattuto tema dell’installazione dei rilevatori automatici di velocità all’interno dei centri abitati, anche alla luce delle direttive europee in materia. La sessione pomeridiana di Asaps farà il focus sugli atti di polizia scientifica finalizzati alla ricostruzione dei sinistri stradali in particolare con esito mortale e approfondirà il sempre attuale tema dei crimini stradali, dall’omissione di soccorso e fuga, al reato di lesioni stradali gravi e gravissime oggi procedibili a querela di parte. Nella seconda giornata (30 marzo), i lavori proseguiranno facendo il punto su argomenti di stretta attualità come gli strumenti di contrasto alla così detta 'mala movida', in particolare l’adozione di provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di pubblici esercizi in caso di violazione delle norme a tutela della pubblica sicurezza e/o del diritto al riposo dei residenti.

Chiuderanno i lavori relazioni sull’attualità della circolazione dei veicoli stranieri sul territorio nazionale, ancora oggetto di recenti modifiche, la diffamazione e atti denigratori sul web e le investigazioni digitali. Non verrà trascurato il sentito tema dell’ambiente con una relazione sulle maggiori problematiche derivanti dall’irregolare trasporto dei rifiuti, la loro tracciabilità e destinazione.

“Il Convegno nazionale della Spezia si conferma un momento di formazione e aggiornamento di riferimento per tutto il nord-ovest Italia e non solo, dedicato principalmente alle forze di polizia, a tutti gli operatori della sicurezza e alle amministrazioni locali – commenta Amalia Maggioli, consigliere delegato commerciale, marketing, estero del Gruppo Maggioli – . Il valore che il convegno genera nell’importante relazione con le istituzioni, nel confronto tra i territori e nella condivisione di competenze e casi pratici a livello nazionale è ciò che ne determina il successo da 26 edizioni”.

L’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale spezzina, nell’ottica che una polizia locale sempre aggiornata e interessata da continui processi formativi, fornisca senz’altro il miglior servizio alla cittadinanza in termini di competenza e professionalità.

Marco Magi