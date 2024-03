Alla Skaletta c’è ’Farenheit 451’ . Il monologo di Jonathan Lazzini

Non solo musica: sarà il teatro al 100% il protagonista questa sera alla Skaletta Rock Club, dove andranno in scena una pièce monologo e una stand down performance: la prima è l’immortale "Farenheit 451" interpretata da Jonathan Lazzini, che si esibirà sulle musiche di Niccolò Sardella, a seguire sarà protagonista sul palco Gianni Miraglia &the Instans Shamans, con "Vedo la gente vincere", tratto dall’omonimo romanzo autobiografico pubblicato dall’editore Luca Sossella. Non ha bisogno di presentazioni il capolavoro dello scrittore statunitense pietra miliare della fantascienza: affresco di una società immersa nel buio del maccartismo, che brucia letteralmente la cultura e il libro, l’oggetto che per eccellenza la rappresenta, in un periodo storico che si prepara a svoltare e ad aprire alla società moderna. "Tutto brucia. Noi bruciamo. Ma nel frattempo ingoiamo immagini traslucide, pillole per ogni stagione, sorrisi di ferro. E va bene così, dimenticare e andare avanti. Senza soffrire più. Fuori dalla città c’è una guerra che inghiottirà tutto, ma qui ci si preoccupa di condannare le emozioni".

Con un interrogativo, guardando al raffronto fra l’oggi e i primi anni 50. "Siamo così distanti da questi roghi?". Dopo questa riflessione, il pubblico sarà catapultato nella stand down di Gianni Miraglia, che coinvolgerà attivamente il pubblico, ripercorrendo, con un flusso di parole ed atti "i paradossi illusori che tra sarcasmo, nichilismo e ironia ci fanno andare avanti da quando l’uomo era ominide a oggi". Performer a teatro e in tv, autore di cinque romanzi, collaboratore di diverse testate a livello nazionale, protagonista di esposizioni visuali, l’artista partirà dalle pagine del volume in cui narra il suo "caos" condito da una vena surreale, ma capace di rivolgersi all’altro, invitandolo a creare, ad esprimersi. Come un confronto con le vicissitudini narrate riga dopo riga. C’è un corpo che diventa, insieme a voce e suoni, un "foglio di maxi formato su cui lascio tracce istintive", segni che non sono soltanto quelli di Miraglia, accompagnato nel suo tour da diversi musicisti, ma anche dell’interazione con il pubblico, che dà vita ad una "sindone collettiva". La serata prenderà il via alle 21, l’ingresso è riservato ai possessori di tessera Arci.

C.T.