Alla scuola Poggi sale il nuovo ascensore

Il nuovo ascensore all’interno del plesso scolastico “Poggi“ sarà in funzione già con l’inizio del prossimo anno scolastico. Collegherà il giardino esterno al piano rialzato e al piano primo. L’intervento rientra nella politica di adeguamento degli edifici pubblici, scuole e spazi esterni alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche in relazione al Peba, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Il progetto è dunque pronto a entrare in funzione a servizio dell’istituto lericino per far fronte alle necessità.

"E’ stato recentemente approvato in consiglio comunale – spiega l’assessore ai lavori pubblico Marco Russo – dopo averci lavorato in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali, guidato dalla collega Alessandra Di Sibio. I lavori sono iniziati nel mese di luglio e hanno previsto l’installazione della struttura nel retro dell’edificio dopo la realizzazione delle cerchiature per l’accesso ai piani. L’intervento ha un quadro economico di

circa 100mila euro". L’ascensore consentirà una migliore fruibilità degli spazi creando il percorso alternativo alla gradonata di accesso e alle scale di collegamento interne.

"Il piano di eliminazione delle barriere architettoniche – conclude l’assessore del Comune di Lerici – è stato elaborato per individuare e sanare le criticità in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di spostarsi autonomamente e in sicurezza

all’interno dell’ambiente urbano, senza discriminazioni di tipo fisico, sensoriale e anagrafico". Un piano redatto a quattro mani insieme alla collega di giunta Alessandra Di Sibio, assessore alle politiche sociali. "La disciplina sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche e la decisione di adottare il Peba

come strumento base per la progettazione delle infrastrutture, capace di includere le necessità e i diritti di tutte le categorie di utenti coinvolti, è un compito di grande responsabilità da parte della nostra amministrazione comunale".