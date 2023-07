Alla scoperta dell’arte fiamminga Visite guidate, incontri e laboratori

Dieci appuntamenti per andare alla scoperta dell’arte fiamminga. In occasione della mostra ‘Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti’ il Museo Lia propone un calendario di eventi, il primo oggi – alle 17, con la visita guidata ‘Il racconto della Crocifissione di Castelnuovo Magra tra storia, tutela e valorizzazione – in compagnia di Rossana Vitiello della Soprintendenza Genova e La Spezia, curatrice della rassegna. Tutte le tappe in programma sono fruibili al solo costo del biglietto di ingresso del Museo Lia di 8 euro, comprensivo dell’ingresso alla collezione museale e alla mostra (il finissage del 22 settembre, alle 17, è ad ingresso gratuito).

Visite guidate interdisciplinari, laboratori per i più piccoli, appuntamenti tematici in lingua inglese e concerti di musica classica: un ricco ed eterogeneo calendario per far vivere la mostra di Brueghel il Giovane a tutto tondo, e invitare la cittadinanza a riscoprire anche le collezioni civiche del museo in perfetto dialogo con l’esposizione attualmente in corso. Prossimo incontro il 21 luglio alle 18 con ‘Tra Fiandre e Italia. I dipinti fiamminghi della Collezione Lia’ a cura di Andrea Marmori, poi il 27 luglio alle 17 una visita guidata in inglese alla mostra a cura di Tara Keny, il 3 agosto alle 17 visita tematica ‘All’ombra della Crocifissione: una storia, tante storie’, il 25 agosto alle 18 il concerto di chitarra classica di Niccolò Accarpio ‘Flemish portrait’, il 1° settembre alle 18 ‘Crocifissioni. La nascita dell’idea di tolleranza e del pluralismo nell’Europa durante le guerre di religione seicentesche’ a cura di Silvia Ferrari, il 7 settembre alle 17 nuova visita in inglese con Tara Keny, il 12 settembre alle 17, ‘Dentro la Bottega di Brueghel: restauro e ricerca iconografica sulla Crocifissione di Castelnuovo Magra’ a cura di Valentina Tonini e Martina Avogadro, il 14 settembre alle 17, il laboratorio ludico creativo per bambini tra i 6 e gli 11 anni ‘Oplà, dentro al dipinto’, infine la chiusura del 22 settembre.

Marco Magi