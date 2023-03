Alla scoperta della salute del mare

Si sono concluse le operazioni di recupero del ’Levante Canyon Mooring’, la Stazione profonda del Laboratorio Mare (LabMare), progetto coordinato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e realizzato in collaborazione con gli enti di ricerca Cnr-Ismar, Enea, Ingv e Istituto Idrografico della Marina. Si tratta di procedure che vengono effettuate a cadenza periodica per acquisire i dati rilevati, verificare lo stato dei dispositivi ed assicurarne il corretto funzionamento: la loro durata, in media, di 24 ore. Dal settembre 2019, anno di inizio dell’attività, la stazione è stata recuperata un totale di quattro volte, compresa quest’ultima. Le attività sono state condotte a bordo della nave oceanografica Dallaporta, messa a disposizione dal Cnr-Ismar, e per quelle di giugno 2022, a bordo della nave Leonardo della Marina Militare. Questo modulo, che si è aggiunto alla Stazione costiera collocata nella baia di Santa Teresa, costituisce un sistema di monitoraggio multidisciplinare offshore per l’acquisizione di dati geofisici ed idro-oceanografici del mar Ligure ed è posizionato al largo della costa delle Cinque Terre ad una profondità di circa 600 metri in corrispondenza di un canyon sottomarino. "Nel Levante Canyon Mooring, collocato in un ambiente singolare, in cui sono stati individuati habitat a coralli bianchi a testimonianza...