Alla scoperta del futuro con i Tarocchi

Chi ha fretta di sapere che cosa gli riserverà il 2024, o chi magari è semplicemente mosso da sana curiosità, domani dovrà fare una tappa obbligata in Comune. A partire dalle 16, nella sala consigliare di palazzo Roderio, Comich House( libreria del fumetto sarzanese) presenterà ’Tarocchi’, molto più di un semplice mazzo di carte nato dalla matita di Leo Ortolani, uno dei più apprezzati fumettisti italiani, e dai colori di Sarah D’Imporzano. Oltre a un prezioso libro con le illustrazioni dei tarocchi arricchite da spiegazioni la box edita da La Feltrinelli contiene anche 78 carte e una stampa su carta pregiata. "Queste carte sprigionano un’energia creativa importante che le rende particolarmente sensibili all’aura del consultante e alla proiezione divina – spiega Leo Ortolani – Se non ti prediranno il futuro, ti porteranno in un viaggio all’interno di te stesso, per riflettere e trovare la soluzione giusta per te". A moderare l’incontro patrocinato dal Comune di Sarzana, cui prenderanno parte Leo Ortolani e Sarah D’Imporzano, sarà il titolare di Comic House Daniele Pignatelli, mentre alla postazione dei tarocchi ci sarà il dottor Valentino Giannini dell’associazione italiana sugli studi tolkeniani.