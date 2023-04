Alla scoperta degli angoli nascosti Oggi la visita al Parco delle Mura

Proseguono oggi gli appuntamenti con le visite guidate gratuite per cittadini e turisti alla scoperta della città. Il Comune, in collaborazione con Itur, ha messo a punto un nuovo calendario di escursioni con l’obiettivo di conoscere, attraverso percorsi non impegnativi, gli angoli nascosti della nostra città, raccontarne la storia passata e recente, riscoprirne le origini medievali e valorizzarne gli aspetti moderni. Oggi, l’itinerario porterà il visitatore alla scoperta del Parco delle Mura che fa parte del progetto La Spezia Forte. È una passeggiata in salita che costeggia le mura ottocentesche costruite per difendere la città dagli attacchi di terra e delimitarne il nucleo urbano. Il punto di ritrovo per la partenza sarà in piazza Europa, all’inizio della scalinata ovest della Cattedrale, alle 10 di oggi. Le escursioni non sono impegnative ma necessitano di una predisposizione al trekking e un minimo di attrezzatura (scarpe adatte, zaino comodo, borraccia d’acqua).