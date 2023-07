Alla Rotonda “Quattro artiste per Ludwig” I solisti insieme alla alla Filarmonica Toscanini

Alla Rotonda Vassallo il Lerici music festival con ‘Quattro artiste per Ludwig’. Stasera alle 21.15 Costanza Principe al pianoforte, Clarissa Bevilacqua al violino e Miriam Prandi al violoncello, insieme alla Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Glass Marcano. In programma Triplo Concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, op. 56 di Beethoven e la Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64 di Cajkovskij. Info 379 1379677. Al bar tabacchi ‘La piazzetta’ a Pugliola in via Militare 31 stasera alle 21.30 concerto di Lamanu, progetto musicale di Manuela Cozzani voce, Gian Paolo Biciacci piano, tastiere e voce, Manuel Picciolo basso, armonica, flauto, loop e voce. Info al 389 5383775