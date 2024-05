"Alla Palmaria 350mila euro di utili". Così il sindaco sistema il fratello

Proseguono domani in tribunale gli interrogatori di garanzia nel filone spezzino dell’inchiesta per corruzione, condotta dal procuratore capo Antonio Patrono e dal sostituto Elisa Loris, che vede undici indagati: quattro si trovano agli arresti domiciliari, per sei è scattata l’interdizione di un anno ad esercitare professioni e attività di impresa, soltanto uno non ha avuto alcuna misura cautelare.

Lunedì mattina il giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis ascolterà Matteo Cozzani, difeso dall’avvocato di fiducia Massimo Ceresa Gastaldo di Genova, e il fratello Filippo difeso dall’avvocato di fiducia Luca Bicci del foro spezzino.

Tra le accuse contestate, su pressione di Matteo all’epoca sindaco di Porto Venere, i fratelli Paletti avrebbero inserito Filippo Cozzani nel progetto per la realizzazione e la gestione dello stabilimento balneare da realizzare sull’isola Palmaria, in località Carlo Alberto, ora posto sotto sequestro dalla guardia di finanza. Nelle intercettazioni si sente Matteo Cozzani valutarlo potenzialmente produttivo di un milione e mezzo di fatturato e 350mila euro lordi di utili "nero compreso" e ’affittabile’ a 250mila euro annui. Emergerebbe anche che Raffaele Paletti indicava Filippo Cozzani come socio a vari interlocutori. Effettuava poi vari incontri con lui e gli affidava un ruolo primario nell’elaborazione dei progetti, nella scelta dei consulenti e dei fornitori.

Martedì 14 maggio saranno ascoltati proprio i fratelli Mirko e Raffaele Paletti, difesi dagli avvocati di fiducia Andrea Corradino e Stefania Farnetani di Milano. Sono già comparsi davanti al gip De Bellis e alla pm Loris, e hanno parlato, l’amministratore di Europa Park Francesco Fiorino e gli imprenditori genovesi Giovanni Olcese e Ivan Pitto, le cui posizioni sono collegate all’installazione di un cartellone pubblicitario luminoso di piazza Europa alla Spezia, tutti difesi dagli avvocati di fiducia Alessandro Costa e Alessandro Vaccaro di Genova. Quindi è stato il turno di Saverio Cecchi presidente di Confindustria Nautica difeso dall’avvocato di fiducia Vittorio Manes e Alessandro Campagna direttore del Salone Nautico di Genova difeso dall’avvocato di fiducia Angelo Paone.

L’unico che non ha parlato è Massimo Gianello, presidente del comitato delle Borgate del Palio del Golfo e della società partecipata del Comune di Lerici Sviluppo turistico Lerici srl, difeso dagli avvocati di fiducia Matteo Vicini e Stefano Putinati. Non sarà ascoltato Filippo Beggi, responsabile dell’ufficio di segreteria del capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, che è indagato ma non destinatario di misure cautelari. Massimo Benedetti