Alla guida senza patente Dai sospetti ai controlli In due finiscono nei guai

Smascherati senza patente alla guida di auto e moro. Due casi fotocopia emersi dalle indagi della Polizia locale. Nel primo caso, la pattuglia, nella zona del Canaletto, seguiva nella marcia un’autovettura che si presentava in stato di manutenzione non ottimale; inserito il numero di targa nel palmare in dotazione, i sospetti degli Agenti venivano confermati, in quanto dagli archivi telematici il veicolo risultava privo di assicurazione e non revisionato. Imposto l’alt al conducente è venuta fuori la mancanza della patente; multa e mezzo confiscato. Nel secondo caso, nei pressi del centro commerciale Le Terrazze, un motociclo sfilava davanti alla pattuglia con il passeggero privo del casco obbligatorio. Fermato il mezzo, il conducente, sottoposto al controlo, era in possesso della patente. Multa e fermo del mezzo per 60 giorni.