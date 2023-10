Alla Dante Alighieri Isabella Tedesco Vergano presenta la sua ultima raccolta di poesie

La professoressa Isabella Tedesco Vergano presenterà oggi, alle 16, nella sede della Fondazione Carispezia in via Chiodo, la sua ultima raccolta di poesie, ispirata alla grecità, ‘Luce e pensiero fra le colonne doriche’. La presentazione del libro sarà a cura del professor Angelo Tonelli, grecista e presidente dell’associazione Arthena. Pubblicato da Agorà & Co. di Lugano, nella collana ‘Lo Specchio di Dioniso’ (diretta proprio da Tonelli), il testo ha visto la luce in libreria tre mesi fa . L’evento è promosso dalla Società Dante Alighieri della Spezia, col patrocinio della Fondazione Carispezia e del Comune della Spezia. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Della stessa autrice ricordiamo ‘Faust era giovane e bello... Poesia e vita di Dino Campana. Sceneggiatura e controcanto’ del 2017, mentre è del 2020 ‘Nel più chiaro giorno - Dino Campana nel carteggio Isabella Tedesco-Manlio Campana’. Più datati, della scrittrice e saggista, invece, ‘Infinitarsi’ (con presentazione di Gabriella Chioma e prefazione di Angelo Tonelli), del 2008, e ‘Ritmiche lustrali’ del 2012.