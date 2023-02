Uno spazio della biblioteca Beghi dedicato al consumo del pranzo da parte degli utenti. È l’esigenza manifestata da molti frequentatori della biblioteca civica e che è stata tradotta in un’interpellanza dal consigliere comunale Oscar Teja. L’interrogazione sarà discussa nel consiglio di lunedì. "Da molteplici segnalazioni è emersa l’esigenza di avere uno spazio dedicato per gli utenti per il pranzo, si è impossibilitati a consumarlo all’interno della biblioteca. All’esterno attualmente non sono presenti tavoli o strutture che possano ospitare i ragazzi, così costretti a posizionarsi sopra le scale antincendio" si legge nell’interpellanza.