All’ Nh Hotel le opere del poeta Ignazio Gaudiosi

Ignazio Gaudiosi, avvocato – veneto di nascita e spezzino di adozione – ha una lunga carriera di poeta colto e raffinato, che si concretizzata in numerose raccolte. La Società Dante Alighieri della Spezia ha organizzato un incontro con lui, oggi alle 16.30 all’Nh Hotel di via Settembre, condotto da Francesco De Nicola, già docente di Letteratura italiana all’Università di Genova e più volte recensore delle opere di Gaudiosi, anche nel prestigioso annuario della Poesia italiana. In questi ultimi due anni, nonostante l’età non giovanissima, Gaudiosi ha pubblicato ben tre nuove raccolte di versi, che saranno presentate oggi: ‘Coinvolgenze’, ‘L’ anima del tempo’ e ‘Montemarcello e la mia Liguria’. Le letture saranno a cura della professoressa Chiara Serreli. L’ingresso è libero ed è possibile ottenere l’attestato di partecipazione per crediti formativi.