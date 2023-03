Aliquota Irpef aumentata del 33% "Ma restano sfitti circa 420 alloggi"

Un bilancio che ha deluso le associazioni della proprietà edilizia spezzine e le organizzazioni sindacali che hanno anche polemicamente ’salutato’ il primato regionale dell’aliquota più bassa di tutta la Liguria. Sunia, Sicet e Uniat hanno espresso il loro parere contrario dopo la presentazione delle giunta comunale del bilancio di previsione. "La giunta Peracchini – hanno commentato – ha aumentato l’aliquota comunale Irpef del 33% ma ha lasciato sfitti 120 alloggi di proprietà e 300 dell’Arte. Per il resto nulla di nuovo, nessun progetto, nessun programma di sviluppo, niente che disegnasse l’abitare sociale per la città del futuro". Qualcosa di nuovo, in realtà, analizzando con maggior attenzione i dati le associazione riescono a trovarlo. "L’unica eccezione – ribadiscono – è l’aumento del 33% della aliquota Irpef che entra nelle casse del Comune che passa così dallo 0,6% allo 0,8% allineandosi agli altri Comuni della Regione. Insomma una vessazione sulle famiglie che già soffrono le ricadute della pandemia, della guerra e dell’inflazione galoppante".

Anche sugli interventi di riqualificazione non sembrerebbero esserci i passi avanti sperati. "Volevamo capire – proseguono – se fossero stati previsti interventi per la manutenzione dei circa 120 alloggi di proprietà comunale che risultano sfitti e che non possono essere assegnati proprio perchè necessitano di adeguata riqualificazione. Ricordiamo alla giunta Peracchini che ci sono ancora oltre 1050 famiglie della graduatoria del bando del 2011 e che 2395 famiglie del bando del 2021 che aspirano alla assegnazione di una casa popolare. Inoltre ricordiamo che purtroppo il Comune della Spezia non è riuscito a rientrare nella graduatoria per il bando Pinqua. Purtroppo siamo stati delusi. Nessuna pressione sul Governo e nulla per la sistemazione dei 120 alloggi, ne tantomeno è stata fatta pressione perché la Regione finanzi i 300 alloggi di proprietà di Arte anch’essi sfitti per le stesse ragioni e niente per gli ascensori. Ma noi non daremo tregua, continueremo infatti a difendere senza sosta i diritti degli inquilini e assegnatari".