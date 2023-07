Alice a Moonland con ’Eri con me’ Viaggio nel mondo di Franco Battiato

E’ una delle più grandi interpreti della musica italiana e stasera sale sul palco del Festival Moonland. Alice sarà la protagonista del concerto inserito nella rassegna organizzata dall’associazione Bluesin con il patrocinio del Comune di Sarzana. La cantautrice Alice porta a Moonland lo spettacolo dal titolo "Eri con me" una sorta di viaggio nel mondo di Franco Battiato con il quale si è sviluppato un lungo e fortunato connubio artistico. Insieme all’artista, vincitrice anche di un Festival di Sanremo nel 1981 con il famosissimo brano "Per Elisa" e poi interprete di brani che fanno parte della musica italiana da "Il vento caldo dell’estate" a "I treni di Tozeur", saranno in scena i musicisti Carlo Guaitoli al pianoforte, Chiara Trentin al violoncello. Il rapporto con Battiato è iniziato nel lontano 1985 con "Gioielli rubati" e dal 2020 ha intrapreso un tour dedicato al "maestro" insieme a Carlo Guaitoli pianista e direttore d’orchestra per vent’anni stretto collaboratore di Franco Battiato.

Il concerto è in programma alle 21 nella centralissima piazza Matteotti. Dopo l’esordio con Ben Harper e la serata con i Santi Francesi la quinta edizione di Moonland, che si conferma uno degli eventi liguri di maggior richiamo nato nel 2019 dall’idea di Umberto Bonanni presentata nell’ambito dell’iniziativa Call for Ideas, si prepara al gran finale di venerdì sera in occasione dell’ormai tradizionale Notte Bianca. Il 21 Luglio infatti è, anche, considerato il compleanno della città che taglierà i 558 dalla data in cui Papa paolo II ne ha sancito la nascita. Per l’occasione, oltre ai negozi aperti, bar, ristoranti in piena attività che richiameranno nelle vie del centro migliaia di visitatori ci sarà come regalo ai sarzanesi e ai tanti turisti anche il concerto gratuito di Mario Biondi.

Massimo Merluzzi