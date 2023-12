"Aleurocanthus spiniferus: un'invasione sgradita a Levanto"

Una presenza sgradita. È quella, certificata da qualche giorno nel territorio levantese dal Settore fitosanitario regionale, dell’Aleurocanthus spiniferus, insetto invasivo di nuova introduzione appartenente alla famiglia degli Aleurodidi, in grado di provocare gravi danni alle piante: si tratta di piccoli organismi che pungono i tessuti fogliari, sottraendo linfa e provocando un generale deperimento della pianta attaccata. Un organismo da quarantena rilevante per l’Unione europea, e per il quale sono state introdotte anche per il territorio levantese numerose misure di contenimento della diffusione, da applicarsi entro la zona infestata, come potature mirate ad asportare le parti di piante ospiti infestate dall’insetto, fino all’estirpazione dell’intera pianta (il materiale dovrà essere distrutto sul posto mediante bruciatura, oppure chiuso ermeticamente in un sacco di plastica per un periodo di almeno due settimane; ndr). Previsti trattamenti insetticidi con prodotti autorizzati per aleurodidi o mosche bianche, ma sopratutto il divieto di trasferimento al di fuori della zona infestata di piante o parti di piante infestate per evitare la diffusione dell’insetto. La zona infestata va dalla costa fino all’entroterra, mentre la zona cuscinetto si estende anche in parte dei territori comunali di Monterosso e Bonassola.

mat.mar.