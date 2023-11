Alessio Piana nuovo assessore regionale

E’ Alessio Piana il nuovo assessore regionale allo sviluppo economico, come indicato ieri dal direttivo regionale della Lega Liguria allargato ai consiglieri regionali. Già presidente del consiglio comunale di Genova, Piana è consigliere regionale e presidente della Commissione Sviluppo economico. Succede ad Andrea Benveduti, che venerdì ha rimesso le deleghe al governatore Toti: "Con Piana prosegue un percorso in continuità – sottolinea la Lega – fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni al buongoverno della giunta di centrodestra di cui la Lega è un solido pilastro". "Accogliamo con grande entusiasmo il nuovo assessore allo sviluppo economico e apprezziamo la scelta indicata dalla Lega: Piana è un politico apprezzato e stimato che ben conosce i valori della giunta" sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti "Il suo impegno sul territorio è riconosciuto e siamo certi che la sua esperienza sarà fondamentale nel portare avanti i progetti del suo predecessore".

Quindi un ringraziamento ad Andrea Benveduti "per aver contribuito in questi anni al raggiungimento di obiettivi chiave per l’economia e lo sviluppo della nostra regione". Sulla nomina di Piana prende posizione anche il presidente di Confartigianato Liguria Giancarlo Grasso. "La costante collaborazione in questi anni con l’assessore Benveduti ci ha consentito di raggiungere importanti risultati per artigianato e microimprese che rappresentiamo. Siamo infatti convinti che Piana continuerà la strada del confronto e saprà prestare una grande attenzione al tessuto delle microimprese liguri".

Nella foto: Alessio Piana