Alessandra Cerretti al Salone del libro con un laboratorio

La scrittrice spezzina Alessandra Cerretti sarà ospite oggi, dalle 15.30 alle 16.30, al Salone Internazionale del libro di Torino con il suo ultimo libro (disponibili su tutte le piattaforme online e in libreria). Le autrici di ‘Piuma Nera e il vecchio pescatore’ (pubblicato dalle Edizioni Il Ciliegio nella collana ‘Le mie prime letture’) – con la Cerretti, anche l’illustratrice Sabina Ficara – proporranno il laboratorio ‘Leggi e disegna con...’ nel Padiglione 2 Lab Scienza, consigliato per bambini tra i 6 e gli 8 anni della scuola primaria. Poi, si potrà leggere insieme la vera storia d’amicizia tra i pinguino Piuma Nera e il vecchio pescatore, imparando a disegnare proprio l’animale protagonista. Per partecipare all’evento, prenotare sul sito www.salonelibro.it.