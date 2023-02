"Alcuni interventi irrealizzabili Il rischio? Svalutare gli immobili"

I costi per adeguarsi adeguarsi alla nuova direttiva europea che prevede, per tutti gli immobili residenziali dei Paesi dell’Ue, l’obbligo di raggiungere la classe energetica E entro il 2030 (D nel 2033 e l’emissione zero nel periodo compreso tra il 2040 e il 2050) sono difficilmente stimabili nel dettaglio ma è facilmente intuibile che l’ordine di grandezza della spesa sia elevato. È l’estensione degli interventi da effettuare che non lascia spazio a dubbi. "Nel nostro Paese – commenta il direttore di Confindustria Paolo Faconti, già alla guida dell’articolazione spezzina dell’ Associazione Nazionale Costruttori Edili - oltre 9 su 12,2 milioni di edifici residenziali sono stati costruiti prima dell’entrata in vigore della normativa sul risparmio energetico e quindi non sono in grado di garantire le performance richieste dalla direttiva. Se la norma diventasse effettiva, sarebbe tecnicamente e concretamente impensabile poterla ottemperare". Un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dalla peculiarità tutta italiana della qualità delle abitazioni. "La nostra provincia, così come l’Italia intera, vanta una complessa rete di piccole frazioni caratterizzate da immobili secolari, gran parte dei quali, pur non essendo qualificati come edifici di interesse storico, sono adibiti ad abitazioni principali." Osservando le antiche case dei pescatori dei borghi marinari affacciati sul Golfo, o le vecchie abitazioni in pietra dell’entroterra si fa fatica ad immaginarle con dei panelli fotovoltaici sul tetto.

"Le conseguenze certe dell’applicazione della direttiva – commenta Faconti – genererebbero in moltissimi casi degli interventi che rischierebbero di essere concretamente irrealizzabili. Per via delle particolari caratteristiche degli immobili interessati, oppure perché ne comporterebbero una svalutazione inaccettabile". Su molti altri edifici, quelli più moderni, una riqualificazione condurrebbe invece ad una rivalutazione. Un incremento del valore di mercato anche superiore al 10%, perché una casa più efficiente e confortevole diventa immediatamente più appetibile. "Il piano europeo per l’edilizia green rappresenta sicuramente una grande occasione ma deve essere adeguato da una politica strutturale di lungo periodo. È assolutamente necessario non ripetere gli errori commessi con il Superbonus 110%, che è stato caratterizzato da regole che cambiavano in continuazione e dal blocco dell’acquisto dei crediti". Assolutamente non trascurabile anche la capacità della forza lavoro locale di farsi carico di un’impresa che si annuncia titanica. "Le nostre aziende – conclude Faconti – possiedono senz’altro le competenze e le professionalità necessarie per assolvere al compito ma, ovviamente, non hanno la potenzialità produttiva per realizzare gli interventi in soli sette anni".

V.C.G.