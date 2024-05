L’alcoltest è stato fatto in ritardo. E il giudice assolve un 30enne

La Spezia, 19 maggio 2024 – Era accusato di aver provocato un incidente in città guidando in stato di ebbrezza. E’ stato rinviato a giudizio, ma il giudice lo ha assolto perché l’alcoltest, per quanto positivo, era stato effettuato in ritardo, due ore dopo il sinistro. Proprio in quel lasso di tempo, il conducente dell’auto aveva bevuto davanti a dei testimoni. E il suo avvocato difensore Davide Bonanni ha fatto pesare in giudizio questo particolare, ottenendo l’assoluzione del suo assistito.

Protagonista un trentenne spezzino che attorno alle ore 22 del 16 febbraio di due anni fa alla guida della sua auto, assieme alla fidanzata, non aveva dato la precedenza ad un’altra vettura all’incrocio tra via Parma e via Forlì. Erano rimasti feriti il conducente dell’altra auto e il trasportato, con prognosi di 15 e 18 giorni, ed anche la fidanzata del trentenne con referto di 10 giorni. Lui era rimasto illeso ed era andato ad accompagnare la ragazza al pronto soccorso.

Ma era stato allontanato dai sanitari e perciò, non potendo avere nell’immediato notizie sullo stato di salute della fidanzata, in preda all’agitazione ed alla preoccupazione, si era diretto a piedi verso casa, poco distante, e "in maniera molto ingenua, senza pensarci più di tanto – così ha dichiarato in udienza – per rilassarsi", aveva bevuto mezza bottiglia di wisky, alla presenza del padre e di un amico. Successivamente, verso le 23,30 - 23,40 aveva fatto ritorno al pronto soccorso dove circa un quarto d’ora dopo erano arrivati gli agenti per sottoporlo all’alcoltest. Ed era emerso lo stato di ebbrezza derivante dall’assunzione di bevande alcoliche, 1,81 grammi al litro nella prima prova alle 23.46 e 1,77 g/l nella seconda alle 23.55.

Il giudice Stefania Letizia ha chiesto una relazione per analizzare i dati della tempistica oraria degli accadimenti, dove effettivamente è emerso che l’alcoltest è stato effettuato con ritardo. La polizia stradale era intervenuta alle ore 22,20 quando era stato segnalato alla centrale operativa un incidente stradale con feriti che aveva visto coinvolte due autovetture. Gli agenti sul posto avevano trovato il padre del trentenne, il quale li aveva informati che suo figlio e la fidanzata erano stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso. Gli agenti avevano inoltrato ai sanitari la richiesta di prelievi di liquidi biologici per entrambi i conducenti, ma in realtà il trentenne aveva solo accompagnato la fidanzata.

Accogliendo la tesi dell’avvocato Davide Bonanni, il giudice ha rilevato che non c’erano prove che l’imputato versasse in stato di ebbrezza alcolica mentre si trovava alla guida dell’auto e provocava l’incidente. Pertanto lo ha assolto.