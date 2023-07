Alcoltest gratuiti nei fine settimana di movida Il progetto dei giovani della Cri compie 4 anni

Prende il via la quarta edizione di “Saturday night live”, il progetto di educazione alla sicurezza stradale della Croce Rossa della Spezia sostenuto per il quarto anno consecutivo dal Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione (Sna). Come ogni anno, anche quest’estate durante le serate della movida in centro città, i Giovani della CRI della Spezia proporranno ai ragazzi di sottoporsi gratuitamente all’alcoltest, di provare a eseguire un test sulla prontezza dei riflessi e di rispondere a una serie di questionari sui rischi dell’assunzione di alcol prima di mettersi alla guida, per valutare il loro grado di consapevolezza sul tema della sicurezza stradale.Gli screening (anonimi e gratuiti) organizzati dai Giovani della Cri inizieranno in questo weekend e proseguiranno per tutta l’estate e oltre fino a dicembre, per un totale di dieci serate