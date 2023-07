'Alcatraz' Gioco Teatrale a Valeriano: Sfida a Colpi di Battute

L’associazione spezzina Mirpò, dopo il Pre-palio al Dalle Mura di Porta Castellazzo, si sposta a Valeriano per un’occasione speciale, con ingresso gratuito. Attori e insegnanti di improvvisazione teatrale porteranno in scena nel paese ‘Alcatraz’, una performance teatrale totalmente improvvisata, un gioco teatrale che adatta la narrazione alla fantasia del pubblico. La regia, come consuetudine, è di Guglielmo Perez per una vera battaglia a colpi di battute. Appuntamento a partire dalle 21, nella piazza della chiesa di Sant’Apollinare, patrono di Valeriano, festeggiato proprio oggi. "Improvvisare è un doppio salto mortale carpiato e senza rete – conclude Perez – ma è quello che ogni giorno facciamo tutti, vestiamo un personaggio, gli facciamo fare colazione e lo mandiamo per il mondo ad affrontare piccole o grandi imprese, passo dopo passo in questa meravigliosa e ignota pagina non scritta che è la vita. Rifare tutto questo in teatro significa avere nuova coscienza di sé e della realtà. Una realtà che speriamo possa apparire più distaccata, divertita e profonda".