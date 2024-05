’Alberi’, letture per bambini

LERICI

Fine settimana con protagonista la ‘Festa di Primavera’ a Lerici. Si parte oggi con un appuntamento per bambini: la lettura della filastrocca ‘Alberi’, con a seguire passeggiata nei giardini e laboratorio sul mondo vegetale a cura di Manuela Mariani (nella foto). "Una presentazione itinerante dei miei tre libri scientifici per bambini – spiega Mariani – Parleremo di piante, leggerò brani tratti dai miei testi, poi spazio a spiegazioni e caratteristiche. Dopo il giro, in Rotonda Vassallo ci sarà un laboratorio sugli impollinatori e come riconoscere un erbivoro". L’appuntamento è alle 15.30 in Rotonda Vassallo Lerici; il costo del laboratorio con l’acquisto di uno a scelta tra i tre libri dell’autrice, è di 11 euro, informazioni 329 0731450. Sempre ai giardini, intorno alla statua del Sommo Poeta, ritorna alle 17, la lettura di versi danteschi all’aperto ‘Tra Lerici e Turbia’, curata da Francesco De Nicola con il contributo dell’attore Roberto Alinghieri. Il tema dell’appuntamento è al femminile, con ricerca di versi della Divina Commedia dedicati alle figure femminili