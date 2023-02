Al via laboratori di maschere ai musei cittadini

Oggi laboratori artistici per bimbi dai 5 agli 11 anni nei musei cittadini, per creare maschere di carnevale. Diverse le proposte. Al Museo del Castello (0187 751142 e [email protected]) alle 15 ‘Magici volti egizi’, per trasformarsi nelle divinità e nei faraoni dell’antico Egitto, realizzando le maschere del dio Osiride e del faraone Tutankhamon. Al Camec (0187 727530 e [email protected]), alle 16, ‘Arte in maschera, oggi cambio faccia’: come in una caccia al tesoro si cercheranno elementi di ispirazione dai colori e le tecniche artistiche utilizzati nelle opere in mostra. Alle 17 al Museo Etnografico (0187 727781 e etnografico.museilaspezia.it) ‘Nella tana dell’orso’: per esplorare i segreti delle grotte spezzine. Serve prenotare