Al via la 1ª edizione “Molto molto lontano” a Castelnuovo Magra

Un evento a misura di bambino. Il Comune di Castelnuovo Magra ha presentato la prima edizione del festival della fiaba dal titolo "Molto Molto Lontano", un viaggio tra realtà e fantasia per riscoprire i personaggi delle favole più amate con letture, laboratori, incontri e buon cibo. La rassegna è in programma sabato e domenica dalle 17 nel borgo del paese. "La nostra amministrazione - ha spiegato l’assessore Katia Cecchinelli (in foto) - è sempre stata attenta ai bambini e ragazzi e questo festival è il coronamento di tutte le attività culturali organizzate in questi anni e pensate per i più piccoli". Per le due giornate di festival, la cui immagine è stata curata dall’artista Erica Pizzicori, sarà disponibile, dalle 17 il servizio di bus navetta dal centro commerciale La Miniera di Molicciara al centro di Castelnuovo. Oltre ai laboratori sono previsti anche spettacoli da sabato con "La magia della danza" (Des danza), "La storia di Pinocchio" (Itinerarte). I laboratori saranno dedicati ad alcune fiabe note come Il Paese delle Meraviglie o La Ciurma dei Pirati. Tellaro e il Polpo (Alessandro Lana) e L’Angelo Teodoro (Nora Basucci) sono invece alcune delle letture.