Al Teatro Civico arriva ’Karma’

Coinvolgerà in prima tournée Genova, La Spezia e l’Aquila, ‘Karma’, lo spettacolo di Xavi Moratò, per la regia di Alessandro Maggi, il cui debutto è previsto per l’inizio di marzo 2024. La Stagione 202324 al Teatro Civico sarà impreziosita, infatti, da un progetto di coproduzione con il Teatro Nazionale di Genova, diretto da Davide Livermore. Oltre al teatro del capoluogo, altri due partner parteciperanno, ovvero il Tsa Teatro stabile dell’Aquila diretto da Giorgio Pasotti, e Stefano Francioni Produzioni, che si occuperà anche della produzione esecutiva (per la promozione della tournée 202425). Al momento, il cast vede la presenza di due artisti importanti nel panorama teatrale italiano: Gaia Aprea (nella foto) e Andrea Bosca. Le prove si terranno principalmente tra la nostra città e Genova, e durante il periodo di allestimento alla Spezia, è prevista la partecipazione ad una parte delle prove aperte, a scopo formativo. "Questa nuova coproduzione è un ulteriore step che rafforza l’impegno produttivo del Teatro Civico" sottolinea Il regista Alessandro Maggi

Marco Magi